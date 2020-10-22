Joe Biden'in oğlu Hunter Biden'in eski ortağı iddiaları doğruladı

ABD başkanlığı için yarışan Demokrat aday Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın eski ortağı olduğunu iddia eden Tony Bobulinski, Hunter Biden'ın Ukrayna ve Çin ile iş anlaşmalarından bahseden tartışmalı e-postaların doğru olduğunu ve Çin'den milyonlarca dolar aldığını iddia etti.

New York Post'un haberine göre gazeteye bir mektup gönderen ve Hunter Biden'ın eski iş ortağı olduğu ileri süren Bobulinski, New York Post'un Hunter Biden'a ait olduğunu iddia ederek yayımladığı e-postanın doğru olduğunu ve kendisinin de Hunter Biden'dan bu e-postayı aldığını ifade etti.

Çin ile iş yapan şirkete Hunter Biden tarafından CEO olarak getirildiğini ve Biden ailesi ve yabancı kurum ve kişilerle olan iş ilişkisine dair kayıtları yakın zamanda Senato'daki ilgili komitelere vermeyi planladığını belirten Bobulinski, Hunter Biden'ın babasının ismini kullanarak Çin'den milyonlarca dolar aldığını öne sürdü.

İddialar

New York Post gazetesinin 14 Ekim'de yayımladığı haberde, Biden'ın Başkan Yardımcılığı yaptığı dönemde, oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna menşeli enerji firmasıyla ilişkilerine müdahil olduğu ve bu firmayı soruşturan başsavcıyı görevden almaları için Ukrayna'ya baskı yaptığı iddia edilmişti.

E-postalarda, Hunter Biden'ın aylık 50 bin dolar maaşla yönetim kurulu üyesi olduğu Burisma'nın yönetim kurulunda bulunan Vadym Pozharskyi'nin mayıs 2014'teki bir e-postasında, Hunter Biden'a "Etkinizi, şirketimizin yararına nasıl kullanabilirsiniz?" diye sorduğu ortaya çıkmıştı.

Haberde, Hunter Biden'ın iddialara yanıt olarak o anda Katar'da olduğunu belirttiği ve "Burisma'ya yönelik resmi bir suçlama var mı?" diye sorduğu ifade edilmişti.

Pozharskyi'nin, 17 Nisan 2015'te Hunter Biden'a gönderdiği e-postada, Joe Biden ile tanıştığını anlattığı öne sürülmüştü.

Bundan bir süre sonra da Biden'ın Burisma'yı soruşturmak isteyen başsavcıyı görevden aldırdığı ileri sürülmüştü.

Kaynak: AA