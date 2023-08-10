Hunter Biden'ın rüşvet belgeleri yayınlandı

ABD Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verilebilirlik Komitesi Başkanı James Comer, ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden'ın Rus, Kazak ve Ukraynalı oligarklardan aldığı ödemelerin belgelerini yayınladı.

ABD Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verilebilirlik Komitesi Başkanı James Comer, yaptığı yazılı açıklamada ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden'ın ve iş ortaklarının Rus, Kazak ve Ukraynalı oligarklardan 20 milyon doların üzerinde aldığı ödemenin belgelerini yayınladı. Açıklamada belgelerin Biden'ın başkan yardımcılığı döneminde Biden ailesinin ve iş ortaklarının Rusya, Kazakistan ve Ukrayna'daki oligarklardan nasıl milyonlar aldığını özetlediğine dikkat çekilerek, “Hunter Biden milyonlarca dolarlık ödeme aldıktan sonra dönemin Başkan Yardımcısı Joe Biden, oğlunun Washington DC'deki yabancı ortaklarıyla Yemek yedi” denildi.

Açıklamada söz konusu yemeğin Biden ailesini zenginleştirmek ve erişim, güç ve nüfuz sinyalleri göndermek için kullanıldığı aktarılarak, “Joe Biden'ın başkan yardımcılığı sırasında Hunter Biden onu Kazakistan, Rusya ve Ukrayna'daki oligarklardan milyonlar kazanmak için 'marka' olarak sattı” denildi.



Söz konusu ödemeler karşılığında Biden ağına erişim dışında hiçbir gerçek hizmet sağlanmadığı öne sürülen açıklamada, “O zamanki Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın dünyanın dört bir yanından oğluna para gönderen oligarklarla yemek yediği Cafe Milano'daki yemekler bunu açıkça ortaya koyuyor" ifadelerine yer verildi.

“BİDEN'IN, BİDEN AİLESİNİ ZENGİNLEŞTİRMEK İÇİN SATILAN BİR MARKA OLMASINA İZİN VERDİĞİ AÇIK”

Açıklamada, “Joe Biden'ın oğlunun iş anlaşmalarından haberdar olduğu ve ABD Başkan Yardımcısı iken Biden ailesini zenginleştirmek için satılan bir 'marka' olmasına izin verdiği açık. Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi, yabancı aktörlerin Biden'ları hedef alıp almadığını, Başkan Biden'ın tehlikeye atılıp atılmadığını, yolsuzluk yapıp yapmadığını ve ulusal güvenliğimizin tehdit edilip edilmediğini belirlemek için para izini sürmeye ve tanık ifadesi almaya devam edecek" denildi.

Hunter Biden ve Devon Archer’ın Rosemont Seneca kuruluşlarını Avrupa ve Asya'daki oligarklardan milyonlar getirmek için kullandığı ifade edilen açıklamada, “Şubat 2014'te Rus milyarder Yelena Baturina, Hunter Biden ve Devon Archer ile ilişkili bir paravan şirkete 3,5 milyon Dolar gönderdi” denildi.

"ÖDEMELER KADEMELİ OLARAK HUNTER BİDEN'IN FARKLI BANKA HESAPLARINA AKTARILDI"

Hunter Biden’ın 2014 ilkbaharında Ukraynalı oligark Mykola Zlochevsky tarafından Burisma Holding’in yönetim kuruluna alındığı ve her yıl 1 milyon dolar ödeme yapıldığı ifade edilen açıklamada, “Burisma Holding’in Kurumsal Sekreteri Vadym Pozharsky, Ukraynalı oligark ve şirketin sahibi Mykola Zlochevsky adına çalıştı. Hunter Biden başlangıçta Burisma tarafından şirketin danışmanı olarak işe alındı. Pozharsky ve Zlochevsky, İtalya'daki Como Gölü'nde bir konferansta Hunter Biden ile bir araya geldi. Burada Hunter Biden'ın Devon Archer ile yönetim kurulunda çalışmasına karar verdiler. Dönemin Başkan Yardımcısı Joe Biden, ilk ödemelerinin hemen ardından Ukrayna'yı ziyaret etti. Hem Devon Archer hem de Hunter Biden için Burisma'dan yapılan ödemeler Rosemont Seneca Bohai'ye havale edildi. Ödemeler kademeli olarak Hunter Biden'ın farklı banka hesaplarına aktarıldı” ifadeleri kullanıldı.

Hunter Biden'ın Yelena Baturina, Mykola Zlochevsky ve Kenes Rakishev'den milyonlarca dolar ödeme aldığı belirtilen açıklamada, “Başkan Yardımcısı Biden, onlarla 2014 ve 2015 baharında Washington DC'de akşam yemeği yedi” denildi.