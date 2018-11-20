Çavuşoğlu iadesi istenen FETÖ'cülerin listesini ABD'ye teslim etti

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin ABD'den iadesini talep ettiği 84 FETÖ mensubunun listesini Pompeo ve Bolton'a teslim ettiğini açıkladı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Kaşıkçı cinayetinin sonuna kadar aydınlatılması konusunda ısrarcı olduğunu ve ABD'ye de bu şekilde iletildiğini belirtti.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda aydınlatılmamış sorular olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Talimatın kimden alındığının açığa çıkmasını istiyoruz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da, ABD ve Türkiye arasında oluşan pozitif ilişkilerden memnun olduğunu vurguladı.

Bakan Pompeo, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından Dışişleri Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Pompeo, "Papaz (Andrew) Brunson'ın serbest kalmasından sonra oluşan pozitif ivme ve ilişkiyi memnuniyetle karşılıyorum ve diğer ortak endişelerin ele alınabileceği ilave kanalların kurulması çağrısında bulunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Mike Pompeo ayrıca, Türk mevkidaşıyla görüşmesinde Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini, Suriye'deki sorunlar konusunda iş birliğini ve Suriye'deki savaşın sona erdirilmesi için Birleşmiş Milletlerin (BM) öncülük ettiği barış sürecini destekleme konusunu da görüştüklerini belirtti.

AA

Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2018, 23:35