Ian Kasırgası Florida’daki elektrikli araçları ‘saatli bombalara’ dönüştürdü

ABC News’e açıklama yapan itfaiye yetkilisi Jimmy Patronis, ekibinin bu tür en az 9 olay kaydettiğini söyledi.



Patronis, fırtınada sular altında kalan ve hasar gören elektrikli araçların uyarı vermeden alev aldığına dikkat çekti.



Bazı durumlarda elektrikli araçlar alev alıyor, yanmaya devam ediyor ve saatler sonra patlayabiliyor.



Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), elektrikli araçların tuzlu suyla temas ettikten haftalar sonra tutuşabileceği konusunda uyardı.



Şiddetli fırtınalar ve elektrikli araçların satışı dünya çapında artarken, lityum iyon pillerin geri dönüşüm tesislerine taşınmasında uzmanlaşmış kar amacı gütmeyen Call2Recycle kuruluşundan Eric Fredrickson, bu kazalardan daha sık göreceğimizi söyledi.



Fredrickson, “Şu anda yaşadığımız, bunun elektrikli araç sayısının yüksek olduğu bir bölgedeki ilk büyük fırtına olmasıdır. Dolayısıyla bu yangınları, buradaki olaylarda daha fazla görüyoruz” dedi.

North Collier’deki operasyon şef yardımcısı James Hammond’a göre, bu yangınları söndürmek için 8 bin ila 12 bin galon su kullanmak zorunda olan itfaiyeciler için gazla çalışan araçların ihtiyaç duyduğunun 10 katından fazla bir zorluk anlamına geliyor.



Hammond, ekiplerinin geleneksel gazla çalışan bir aracı söndürmek için genellikle bir saat, ancak elektrikli araçları söndürmek için beş veya altı saat harcadığını bildirdi.



Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’ne göre, bu yangınların arkasındaki ana faktör tuzlu su baskınları.



İdare, selin motorda ve pillerde zincirleme bir reaksiyon oluşturduğunu ve parçaların alev alma olasılığını artırdığını vurguladı.



İtfaiyeciler ve güvenlik uzmanlarına göre en büyük endişe, ilk etapta yangını neyin tetikleyebileceğinin hala bilinmemesi.



Uzmanlar, tuzlu su hasarını takiben tekerleği çevirmek kadar basit bir şeyin araçta yangını başlatabileceğini söyledi.



Sorun o kadar kötüleşti ki, Florida’daki bazı çekici kamyon şoförleri selden zarar görmüş elektrikli araçları almayı reddetti.



NHTSA, sular altında kalmış elektrikli araçların herhangi bir yapıdan, araçtan veya yanıcı maddeden en az 50 metre uzağa park edilmesini tavsiye ediyor.



Fredrickson ise, “Tüketicileri tuzlu suyla dolan bir elektrikli aracın sonuçları ve riskleri konusunda eğitmek için adımlar atmazsak, kesinlikle daha fazla arabanın tuzlu su altında kaldığını göreceğiz” dedi.

Elektrikli bir araçtaki yangını önlemenin en basit yolunun, büyük bir fırtınadan önce arabayı olası bir sel bölgesinden uzaklaştırmak olduğunu dile getiren Fredrickson, “Araç tuzlu suya girmişse elektrik geri gelmeden önce şarj cihazından ayırmak, patlamasını ve alevlere neden olmasını önlemenin anahtarı olabilir” diye ekledi.



Elektrikli araç yangınlarını azaltmak konusunda çalışan bir şirket olan Energy Security Agency’den Bobby Schneider, Florida otoparklarında hala yüzlerce elektrikli aracın depolandığını ve elektrik şebekeye geri döndüğünde potansiyel bir yangın tehlikesi oluşturabileceklerini vurguladı.



Schneider, elektrikli araçların kullanımının artmasıyla birlikte ülke genelinde binlerce itfaiyenin ve ilk müdahale ekibinin hibrit ve elektrikli araçların özellikleri konusunda eğitilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Şarku’l Avsat