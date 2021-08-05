İçinde 30 göçmenin bulunduğu 15 kişi kapasiteli minibüs elektrik direğine çarptı: Bilanço ağır
ABD’nin Teksas eyaletinde göçmenleri taşıyan bir minibüsün kaza yaptığı, 10 kişi öldüğü olayda 20 kişinin yaralandığı ve yaralıların durumunun ciddi olduğu aktarıldı.
Amerika 05.08.2021, 13:00
Yetkililer, kazanın Teksas eyaletine bağlı McAllen kentine 80 kilometre uzaklıkta meydana geldiğini açıkladı.
Teksas Kamu Güvenliği Departmanından Çavuş Nathan Brandley, 15 kişi taşıma kapasiteli minibüsle, kapasitenin üstünde yolcu taşındığını, sürücünün aracın kontrolünü kaybederek elektrik direğine ve trafik tabelasına çarptığını belirtti.
Brandley, kazada 10 kişinin öldüğünü aktardı.
Yaralanan 20 kişinin ise durumunun ciddi olduğu ifade edildi.
AA
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