İdamlık anne için harekete geçtiler

Amerika Birleşik Devletleri'nde iki yaşındaki kızını öldürmek suçlamasıyla idama mahkum edilen 14 çocuk annesi bir kadının cezasının infazına günler kala aralarında Kim Kardashian'ın da bulunduğu çok sayıda ünlü, tartışmalı olduğunu belirttikleri karara tepki gösteriyor. "The State of Texas vs. Melissa" adlı belgeselin yayınlanmasının ardından kamuoyunda infazın gerçekleşmemesi yönündeki çağrılar da artıyor.

Halen Teksas'ta bir cezaevinde bulunan Melissa Lucio isimli 53 yaşındaki kadın, 2007'de yeni yürümeye başlayan 2 yaşındaki kızı Mariah'ı öldürmekten 27 Nisan'da idam edilecek.

Annenin merdivenlerden düşüp öldüğünü söylediği kızının otopsisinde, vücutta morluklar, kırık kol ve kemikler tespit edilmişti.

Polis tarafından kızına şiddet uyguladığından şüphelenilen annenin, çocuğun ölümünden kısa süre sonra saatler süren sorguya alındığı aktarıldı.

Bu arada Mariah'ın öldüğü sırada annenin, ikiz çocuklarına hamile olduğu belirtildi.

Kadının idama mahkum edilmesi sürecini konu alan belgeselin yönetmeni Sabrina Van Tassel'e göre, Melissa Lucio, polis sorgusunda yüzden fazla kez kızını öldürdüğü yönündeki soruyu reddetti.

Ancak sorgu öyle bir noktaya geldi ki çocuğun vücudundaki morluklarla ilgili soruya Melissa, 'zoraki itirafta' bulundu ve "Sanırım yaptım" dedi.

Avukatları, ifadenin savcılar tarafından bir cinayet itirafı olarak kabul edilip yanlış yorumlandığını öne sürüyor.

Bu itirafın "ona karşı sahip oldukları tek şey" olduğunu söyleyen yönetmen Van Tassel, "Melissa Lucio'yu çocuğun ölümü ile ilişklendiren hiçbir şey olmadığına ikna olduğunu dile getirdi.

Bu arada duruşma sırasında bir doktor, (çocuğun durumuyla ilgili) bunun gördüğü en kötü çocuk istismarı vakası olduğu yönünde rapor verdi.

Ancak Lucio'nun savunmasına göre, kızı Mariah'ın yürürken dengesini kaybetmesine neden olan ve düşüşünü açıklayabilecek bir fiziksel engeli bulunuyordu.

Ayrıca çocuğun vücudundaki morlukların kan dolaşımı bozukluğundan kaynaklanmış olabileceğini savundu.

Melissa'nın çocuklarından hiçbirisi annelerini şiddet uygulamakla suçlamadı.

Olayı soruşturan savcı ise daha sonra yolsuzluk ve haraçtan hapis cezasına çarptırıldı.

Belgesel ABD'de geniş bir ilgi uyandırdı ve Lucio'ya destek amaçlı bir hareketin başlamasına neden oldu. Kim Kardashian, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "dava ile ilgili çok fazla çözülmemiş soru olduğunu" belirtti.

Dava, Melissa Lucio'nun Latin kökenli olması hasebiyle Güney Amerika medyasında da sıkça gündeme geldi.

İlaveten kendisini idama mahkum eden jüri üyelerinden biri pazar günü yayınlanan bir yazısında "derin pişmanlığını" dile getirdi.

Lucio'ya bir destek de geleneksel olarak idam cezasını savunan Cumhuriyetçilerinden geldi.

Teksaslı Demokrat ve Cumhuriyetçi Partili çok sayıda vekil, yetkililerden infazı durdurmasını talep etti.

Kadın mahkumu cezaevinde ziyaret eden Cumhuriyetçi Partili vekil Jeff Leach, "Uzun süredir ölüm cezasının destekçisi olan muhafazakar bir Cumhuriyetçi olarak... Melissa Lucio'nun durumundan daha rahatsız edici bir dava görmedim" ifadelerini kullandı.

Lucio'nun davası, zoraki itiraflar konusunu da gün ışığına çıkardı.

Melissa Lucio, tüm hukuk yollarını tüketti ve itiraz hakkı bulunmuyor. Ancak kendisini savunan hukuk ekibi, son olarak bir af dilekçesi sundu.

Af ve Şartlı Tahliye Kurulunun çoğunluğu bunu tavsiye ederse, Vali Greg Abbott af verebilir.

Şartlı tahliye kurulu, Lucio'nun af dilekçesini planlanan infazdan iki gün önce oylamayı planlıyor.

Houston Chronicle'a göre savcılar ölüm emrini geri çekebilir ve davayı yeniden soruşturmayı kabul edebilir.

Tüm girişimler başarısız olsa bile, Teksas Valisi Greg Abbott, Lucio'nun ölümünü geciktirme yetkisine sahip.

ABD 5. Temyiz Mahkemesi'nin üç yargıçlı paneli, 2019'da Lucio'nun "anlamlı bir savunma sunma anayasal hakkından" mahrum bırakıldığına hükmetmiş ve mahkumiyet kararını bozmuştu.

Bununla birlikte 2021'de bir diğer mahkeme, mahkumiyetin "Lucio'nun itirafının güvenilirliğine şüphe düşürebilecek tanıklığın hariç tutulması gibi zor bir konuya rağmen" mahkumiyetin usul yönünden onaylanması gerektiğini bildirdi.

Cezasının infazı halinde Melissa Lucio, Teksas'ta idam edilen ilk Latin kökenli ve 2014'ten bu yana ilk kadın olacak.

ABD'de Yüksek Mahkeme'nin 1976'da ölüm cezası yasağını kaldırmasından bu yana 17 kadın idam edildi.

