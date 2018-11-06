İki ülke arasında G-20 zirvesi öncesi kritik görüşme

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında geçen hafta telefon görüşmesiyle üst düzey diyalogun yeniden başlamasının ardından, ay sonunda Arjantin'de yapılacak G-20 zirvesinde iki lider arasında bir görüşme bekleniyor.

Yaşanan bu gu gelişmenin yanı sıra, Çin devlet başkanı yardımcısının ABD ile yaşanan ticaret anlaşmazlığını çözmek için görüşmeye istekli olduklarını söylemesi, gergin süren ilişkilerde bir yumuşamaya işaret ediyor.

ABD ve Çin ticaret, Çin'in politik müdahaleleriyle ilgili ABD suçlamaları, tartışmalı Güney Çin Denizi ve özerk Tayvan nedeniyle aylardır birbirlerine karşılıklı suçlamalar yöneltiyorlar.

Çin ve ABD, geçen hafta Xi ve Trump arasındaki telefon görüşmesini olumlu olarak nitelediler. Trump da, ticaret konusunda Çin ile anlaşma yapabileceği öngörüsünde bulundu. Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Savunma Bakanı Jim Mattis ile Çin politbüro üyesi Yang Jiechi ve Savunma Bakanı Wei Fenghe'nin bu Cuma günü Washington'da diplomatik ve güvenlik görüşmelerine katılacağını söyledi.

Çin, geçen ay iki tarafın diplomatik güvenlik görüşmelerinin ikinci turunun Ekim ayında yapılması konusunda "ilke" olarak anlaştıklarını belirtmişti, ancak görüşmeler ticaret, Tayvan ve Güney Çin Denizi'ne ilişkin gerilimlerin arttığı ortamda Washington'un talebi üzerine ertelenmişti.

Mattis, 18 Ekim'de Singapur'da Wei ile bir araya gelmiş ve dünyanın en büyük iki ekonomisinin çatışma riskini azaltmak için üst düzey ilişkileri derinleştirmek gerektiğini söylemişti.

Singapur'da bugün konuşan Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Wang Qishan, Çin'in ticaret anlaşmazlıklarını çözmek için ABD ile görüşmeler yapmaya ve birlikte çalışmaya hazır olduğunu tekrarladı. Bloomberg Yeni Ekonomi Forumu'na konuşan Wang "Hem Çin hem de ABD, daha büyük ticaret ve ekonomik işbirliği görmeyi çok istiyor" dedi.

Wang ayrıca "Çin ABD ile iki tarafı da kaygılandıran sorunlar üzerinde görüşmeye ve ticarette iki tarafın da kabul edebileceği bir çözüm için çalışmaya hazır. Bugün dünya, Çin ile ABD arasında yakın işbirliği gerektiren pek çok önemli sorunla karşı karşıya" dedi .

Kaynak: TimeTürk

Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2018, 15:53