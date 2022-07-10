İnternete bomba yapımı videosu yükleyen kişiye 20 yıl hapis

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde bir kişi patlayıcı yapımını gösteren video hazırlayıp dağıtarak DEAŞ'ı destekleme girişiminden dolayı 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Jacksconville Federal Mahkemesi'nde yargılanan 32 yaşındaki Romeo Xavier Langhome'un geçen yıl başka bir mahkemede DEAŞ'ı destekleyici materyel hazırladığını kabul ettiği bildirildi.

Sosyal medya platformlarındaki paylaşımlarından dolayı 2014 yılından bu yana DEAŞ'In takipçilerinden olduğu belirtilen Langhome, Şubat 2019'da kendini DEAŞ temsilcisi olarak tanıtan bir Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanı ile DEAŞ sempatizanlarının buluştuğu bir konuşma odasında irtibata geçti.

Videoyu FBI hazırladı

Hakkındaki suç duyurusunda zanlının nasıl öldürücü patlayıcı yapılabileceğini gösteren bir video hazırlamaya ve dağıtmaya dair planlarından bahsettiği ve FBI ajanından yardım istediği kaydedildi.

Langhome, gizli ajana videoyu yapma ve dağıtma amacının DEAŞ destekçilerini ve terör bağlantılı amaçlar için patlayıcı kullanmak isteyen başka kişileri bilgilendirmek olduğunu ifade etti.

FBI, patlayıcı üretemeyecek, etkisiz bir kimyasal madde kullanarak Langhome'a talimatlarını içeren videoyu hazırladı. Langhome, kendisine Kasım 2019'da sunulan videoyu bir video paylaşım sitesine yükledi. Zanlı dört gün sonra Virginia eyaletindeki Roanoke'de yakalandı.

Langhome'un avukatından "ruhsal bozukluk" ve "gizli polis" savunması

Langhome'un avukatı, müvekkilinin sosyal olarak "garip" biri olduğunu ve şizofreni de dahil, birçok tedavi edilmemiş ruhsal bozukluk yaşadığını ileri sürdü ve müvekkilinin internete tasdik ve kabul görmek için yöneldiğini belirtti.

Avukat ayrıca Langhome'un çeşitli sosyal medya platformlarında İslam dinine ilişkin tahrik edici ve tartışma yaratıcı söylemleri nedeniyle hükümet tarafından hedef alındığını ve video üretmek için "kışkırtıldığını" ifade ederek müvekkilini savundu.

George Washington Üniversitesi'nde 2015 yılında kurulan Aşırılık Programı kapsamında "Retweet'lerden Rakka'ya: Amerika'da DEAŞ" adlı rapora göre ABD'de DEAŞ ile bağlantılı olarak 238 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Bu kişilerin yaş ortalaması 28 olarak belirtildi ve bunların yüzde 40'ının yurt dışına seyahat ettiği ya da girişiminde bulunduğu kaydedildi.

Rapora göre bu kişilerin yüzde 29'u iç terör eylemi planlamakla suçlandı, yüzde 57'sinin bir muhbir ya da gizli ajanın yer aldığı bir operasyon sırasında tutuklandı ve 190 kişi suçlu bulundu.

Kaynak: Euronews