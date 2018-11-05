İran'a yaptırımın detayları açıklandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik yaptırımların 90 ve 180 günlük iki aşamayla yeniden uygulanmaya başlayacağını duyurdu.

Bu kapsamda 90 günün ardından ilk yaptırımlar 7 Ağustos'ta devreye girdi. ABD Hazine Bakanlığının verdiği 180 günlük sürenin dolmasıyla ikinci aşama yaptırımlar ise bugün itibariyle başlamış oldu.

ABD, İran'a karşı olan yaptırımların tümünü tekrar yürürlüğe koydu.

İran Gemicilik ve Enerji Sektörü'ndeki 200'den fazla kişi ve geminin yaptırım listesinde olduğu açıklandı.

50 İran bankası ile 700'den fazla İranlı, İran Hava Yolları ve 65'ten fazla uçağı, İran Atom Enerjisi Kurumu, 23 yan kuruluş ve ilgili kişiler yaptırım listesine alındı.

İran'dan petrol alımı ile ilgili yaptırımlardan Çin, Hindistan, Güney Kore, Türkiye, İtalya, Tayvan, Japonya ve Yunanistan geçici olarak muaf tutuldu. Muafiyet süresi altı ayla sınırlı olacak.

TARİHİN EN KAPSAMLI YAPTIRIMLARI

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptırımların İran'ın uluslararası ekonomik faaliyetlerini hızla azaltacağını söyledi. Pompeo ayrıca gelecekte İran ile yeni bir anlaşma yapmanın mümkün olduğunu umduklarını, halihazırda 20'den fazla ülkenin İran'la petrol ticaretini kestiğini ya da azalttığını, İran'ın bölgede istikrarsızlaştırıcı bir güç olduğunu ve tarihin en kapsamlı yaptırımları olduğunu belirtti.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Avrupa ülkelerinin de İran yaptırımlarına uyması umduklarını, İran'a insani yardım amaçlı işlemlerin izin verileceğini belirtti.

SWIFT DUYURDU

Belçika merkezli SWIFT, bazı İran bankalarının mesajlaşma sistemine erişimini askıya aldıklarını açıkladı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD'nin İran'a uygulamaya başladığı yaptırımlara ek olarak daha fazla yaptırımın da yolda olduğunu duyurdu.