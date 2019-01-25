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İran Devrim Muhafızları Birliği de yaptırıma dahil oldu

ABD, İran’ın Devrim Muhafızları Birliğinin yanı sıra Suriye'de faaliyet gösteren ve Esed rejimine destek veren Afgan savaşçıların kullanıldığı Fatimiyyun Tugayı ve İran destekli milis birliği Zeynebiyyun Tugayına da yaptırım uygulama kararı aldı

İran Devrim Muhafızları Birliği de yaptırıma dahil oldu

ABD Hazine Bakanlığı, İran havayolu şirketi Mahan Air ve İran’ın Devrim Muhafızları Birliğinin de aralarında bulunduğu bazı İranlı grup ve kuruluşlara yaptırım uygulama kararı aldığını açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığı, İran havayolu şirketi Mahan Havayolları ve İran’ın Devrim Muhafızları Birliğinin de içinde olduğu bazı İranlı grup ve kuruluşlara yaptırım uygulama kararı aldığını duyurdu. ABD Hazine Bakanlığı yaptığı çıklamada, İranlı Mahan Havayollarının Suriye'ye milis savaşçı ve silah gönderilmesinde etkin rol oynadığı belirtilerek, Mahan Havayollarına hizmet veren bir Ermeni genel satış temsilcisine de yaptırım uygulandığı bildirildi. 

Kaynak: Ajanslar

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