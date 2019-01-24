ABD'de tutuklanan İran kökenli gazeteci hakkındaki karar açıklandı

ABD basını, "Marzieh Haşemi’nin federal soruşturma sonrası serbest bırakıldığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump geçen Mayıs ayındaki uluslararası nükleer anlaşmadan çekilmesiyle, Tahran üzerinde yaptırımları yeniden hayata geçireceğini açıklamasından sonra, İran ile ABD arasında gerginlik yaşanıyor.

59 yaşındaki Haşemi, St Louis Lambert Uluslararası Havaalanında Federal FBI tarafından tutuklanıp ve Washington’da yer alan bir gözaltı merkezine transfer edilmişti. Ailesiyle bile görüşmesine izin verilmeyen gazeteci iki gün boyunca tecrit altında kalmıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2019, 09:42