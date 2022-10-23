İran Venezuela'da petrol rafine etmeye başladı

Venezuela basınının İran Petrol Bakanı Javad Owji’nin yaptığı açıklamaya dayandırdığı habere göre Güney Amerika ülkesinde atıl duruma düşen El Palito adlı rafinerinin bakım ve onarım çalışmalarını tamamlayan İran, günde 100 bin varil petrol rafine etmeye başladı.

İki ülkenin devlet şirketleri İran Petrol Rafineri ve Dağıtım Şirketi (NIORDC) ile Venezuela Petrolleri (PDVSA) arasında Mayıs ayında 114 milyon dolarlık anlaşma imzalamıştı.

Ardından İran’dan gelen bir ekip, o tarihte yüzde 50 kapasiteyle günlük 70 bin varil petrol rafine edebilen El Palito’nun üretim kapasitesini arttırmak için yenileme ve onarım çalışmalarına başlamıştı.

İranlı bakan Owji, Venezuela’da rafine ettikleri İran petrolünü İran için kullanacaklarını, böylece İran dışında da petrol üretme hedefinin ilk ayağının Venezuela’da El Palito rafinerisinde hayata geçirildiğini belirtti.

İki ülke arasındaki bir diğer anlaşmanın da günde 955 bin varil petrol üretim kapasitesi olmasına rağmen, yaklaşık yüzde 20 kapasiteyle üretim yapan Paraguana petrol tesisi olduğu bildiriliyor.

“Üretim kapasitesi yüzde 70 düştü”

2013 yılında günde yaklaşık 3 milyon varil olan petrol üreten Venezuela’da bu yıl en fazla üretim günlük 816 bin 450 varil üretimle Ağustos ayında oldu

Uzmanlar devlete ait petrol şirketinin başına liyakat sahibi kişilerin değil askerlerin atanması, rafinerilere gerekli alt yapı, bakım ve onarım çalışmalarının yapılmaması gibi nedenlerle düşmeye başlayan üretim kapasitesinin 2017 yılında uluslararası yaptırımlarla daha da azaldığını kaydediyor.

Venezuela Petrol Odası başkanı Reinaldo Quintero, petrol üretim kapasitesinin günlük 2 milyon varile çıkarılabilmesi için yaklaşık 1,5 yıla ve 8-10 milyar dolarlık yatırıma ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.

İran ile ilişkiler arttı.

Kriz sürecinde finans kaynakları azalan ve yaptırımlara bağlı olarak yabancı yatırımcı bulmakta zorlanan Venezuela, bir süredir çıkardığı fazladan ağır petrolü işlemek ve seyreltmek için yaptırım uygulanan İran’dan ham petrol karşılığı kondensat, rafineri için yedek parça ve teknik yardım alarak enerji işbirliğini güçlendirdi.

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro geçen Haziran ayında İran’a resmi bir ziyaret gerçekleştirmiş ve iki ülke arasında enerji, petrol, gaz, rafineri, petrokimya gibi başlıklarda 20 yıllık işbirliği anlaşması imzalanmıştı.