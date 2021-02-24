Cherokee halkı Jeep adımızı kullanmayı bırakmalı diyor

Amerikan yerlilerinden Cherokee halkının şefi Chuck Hoskin Jr., araçlarında Cherokee adını kullanan otomotiv devi Jeep'e isim değişikliği yapması çağrısı yaptı.

Jeep'in Cherokee ve Grand Cherokee araçlarında söz konusu kabilenin ismi kullanılıyor. Şirketin Mojave adında bir aracı daha bulunuyor. Mojave hem başka Amerikan yerli halkının hem de Güney Amerika'daki bir çölün adı.

Jeep'in ana şirketi Stellantis'in sözcüsü Kristin Starnes, Cherokee isminin özenle seçildiğini söyledi. Bunun soylu, cesur ve onurlu Amerikan yerlilerini şereflendirdiğini belirtti. Bununla birlikte Starnes, şirketin araçlara yeni bir isim vermeyi düşünüp düşünmediği konusunda bir açıklama yapmadı.

Guardian'ın aktardığına göre, Oklahoma eyaleti merkezli kabilenin şefi aynı fikirde değil. Zira Hoskin Jr., şirketlerin ve spor kulüplerinin Amerikan yerlilerinin isimlerini, görüntülerini ve sembollerini takma ad olarak ya da ürünlerinin üzerinde kullanmaması gerektiğini söyledi ve şöyle konuştu:

Bunun iyi niyetli olduğuna eminim. Fakat bir arabanın yanına ismimizin yapıştırılması bizi şereflendirmiyor.

Hoskin Jr., kendilerini şereflendirmenin en iyi yolunun ülkedeki rolleri, tarihleri, kültürleri ve dilleri hakkında daha fazla bilgi edinmek olduğunu söyledi.

Bu konu bir süredir tartışılıyor

ABD'de Amerikan yerlilerine ait isimlerin ve sembollerin kullanımı konusunda tartışmalar bir süredir devam ediyor. 2020'de Amerikan Ulusal Futbol Ligi takımlarından Washington Football Team, yıllar süren tartışmaların ardından "Redskins" (Kızılderililer) ismini ve logosunu artık kullanmayacağını duyurmuştu. Amerika Ulusal Beyzbol Ligi takımlarından Cleveland Indians (Cleveland Yerliler) da aynı yıl ismini değiştireceğini açıklamıştı.

Hoskin de bu değişikliklere atıfta bulunarak "Bu ülkede hem şirketlerin hem de spor takımlarının ürünlerinden ve formalarından Amerikan yerlileri isimlerini, görüntülerini ve sembollerini kullanmaktan vazgeçmesi zamanı geldi" dedi.

Kaynak: INDEPENDENT TÜRKÇE

AA