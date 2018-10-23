İşkence uzmanı CIA Direktörü Haspel, Kaşıkçı için geliyor

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel'in, İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen Washington Post yazarı gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili soruşturma bağlamında temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye hareket ettiği iddia edildi.

ABD medyasının, ismini paylaşmadığı kaynaklara dayandırarak yayımladığı haberlere göre Haspel, Türkiye'de Kaşıkçı soruşturması kapsamında temaslarda bulunacak.

Gina Haspel, CIA'nin Tayland'daki ilk yurt dışı hapishanesinin başında iken (2002) terör şüphelilerine suda boğulma hissi oluşturan "waterboarding" yöntemi ile işkence yaptırmak ve işkence kayıtlarını yok etmekle biliniyor. Tayland’da Suudi Arabistan vatandaşları Ebu Zubeyde ve Abdülrahim el Naşiri’nin sorgusunda yapılan işkenceler yıllarca ABD’nin gündeminde kalmaya devam etti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2018, 10:03