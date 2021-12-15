İslamofobi ile mücadele yasa tasarısı ABD Temsilciler Meclisi'nden geçti

ABD Temsilciler Meclisinin ilk başörtülü Müslüman kadın vekili olan İlhan Omar'ın sunduğu "Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Yasası" başlıklı tasarı, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda 212'ye karşı 219 oyla kabul edildi.

Omar, oylama öncesi yaptığı konuşmada, "Sırf siyasi ajandalarına uyduğu için bizi ırk, etnik köken, cinsiyet ya da dini çizgilere ayrılmış görmek isteyen kişiler var. Ancak Amerikan halkı olarak bağnazlığın her şekline karşı birlik olmamız gerektiğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Tasarı, ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesinde dünya çapında İslamofobi ile mücadele için bir birim kurulması ve özel temsilci atanmasını öngörüyor.

Senato Genel Kurulunda gelecek günlerde oylanması beklenen tasarı, burada da kabul edilirse yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın onayına sunulacak.

Beyaz Saray'dan dün yapılan açıklamada da Biden'ın tasarıya destek verdiği bildirilmişti.