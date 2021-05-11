İsrail katletti, ABD basını Hamas'ı suçladı

Dünyanın kayıtsızlığından cesaret alarak devam eden İsrail zulmüne uluslararası medya manipülatif haberlerle destek veriyor.

Amerikan New York Post gazetesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 9'u çocuk 20 Filistinlinin katledilmesi haberini, "9'u çocuk 20 İsrailli Hamas saldırıları sonucu hayatını kaybetti" şeklinde servis etti.

Haberin sosyal medya üzerinden paylaşımının ardından gelen tepkiler sebebiyle New York Post haberi silmek zorunda kaldı.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in Kudüs ve Gazze'deki saldırılarını protesto etmek için düzenlenen yürüyüşlere saldırması sonucu 536 kişi yaralanmıştı. İsrail'in Gazze sınırına gerçekleştirdiği hava saldırılarında ise 9'u çocuk 20 Filistinli şehit düşmüştü.

Yeni Şafak