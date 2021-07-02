İstihbarat subayı: Rumsfeld'in kişisel kazanç için ABD askerlerinin ölümüne nasıl kasten sebep olduğuna yakından tanık oldum

Eski bir ABD istihbarat subayı ve BM silah müfettişi olan Scott Riter, Rusian Today için kaleme aldığı bir makalede, dün ölüm haberi duyurulan eski ABD Savunma Bakanı Rumsfeld ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Savaşları başlatmak için "istihbarat" üretmek ve manipüle etmek gibi şeylere ihtiyaç duyduklarını belirten Ritter, yazısında Irak işgalinin mimarı Rumsfeld ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Donald Rumsfeld ile şahsen hiç tanışmamış olsam da yollarımız dolaylı olarak birkaç kez kesişti. 3 Eylül 1998'i takip eden günlerde, ABD hükümetinin Irak'ın silahsızlandırılmasına ilişkin tutarsız politikalarına karşı çıktığım, Senato Silahlı Kuvvetler ve Dış İlişkiler Komitelerinin ortak oturumundan önceki ifademde, eski savunma bakanından bir mektup aldım. Dün Rumsfeld'in 88 yaşında vefat ettiğini duyduğumda, mektubu tekrar okudum ve onu yazan adam hakkında ve geriye dönüp baktığımda onun hakkında ne hissettiğimi düşündüm.

Irak'ın kitle imha silahları yeteneklerini silahsızlandırmakla görevli bir BM silah denetçisi olarak görevim sırasında, Saddam'ın eski askeri istihbarat başkanı General Wafiq al-Samarrai'den bilgi alma fırsatı bulduğumda, onunla ilgili fikrim düzelmedi."

"Koltuğu şeytanın hemen yanında olmalıdır"

Rumsfeld'in mektubu ve o dönem savunma bakanının Irak seyahatlerinin detaylarını anlatan Ritter, "Donald Rumsfeld mektubunda bana Amerika halkına verdiğim örneğin 'gurur verici' olduğunu söyledi. Keşke aynı şeyi onun onlarca yıllık hizmetinin herhangi bir yönü için söyleyebilseydim. Milletimizin güvenliğini sağlamak için emanet edilenlerin canını kasten kendi kişisel çıkarları için tehlikeye atanlara cehennemde yer ayrılmıştır. Rumsfeld böyle bir kişidir ve koltuğu şeytanın hemen yanında olmalıdır" ifadelerini kullandı.

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