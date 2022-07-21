Ivana Trump için cenaze töreni düzenlendi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, hayatını kaybeden eski eşi Ivana Trump için New York’ta cenaze töreni düzenlendi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın eski eşi Ivana Trump, hayatını kaybetmişti. Ivana Trump için Çarşamba günü New York’ta cenaze töreni düzenlendi.

The Guardian’da yer alan habere göre, New York’un Manhattan semtinde bulunan cenazeye Eski ABD başkanı Trump, eşi Melania Trump ve Ivana Trump’la çocukları Ivanka Trump, Donald Jr Trump ve Eric Trump katıldı.

Eski ABD Başkanı Trump’ın Ivana Trump’tan sonraki eşi Marla Maples da cenazeye katıldı.

Ivana Trump, geçen hafta evinde geçirdiği kaza sonucu 73 yaşında hayatını kaybetmişti.

Donald Trump ve Ivana Trump, 1977 ve 1992 yılları arasında evli kalmıştı. Ivana Trump, eski eşinin Atlantic City’deki kumarhanesi ve New York’ta bulunan Trump Tower’ın işletmesinde görev almıştı.

Ivana Trump, 2016 yılında Donald Trump’ın seçim kampanyasında aktif yer almıştı.