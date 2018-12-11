Japonya açıklarında çarpışan uçaklarla ilgili açıklama

Japonya açıklarında çarpışan Amerikan savaş uçaklarındaki askerler öldü.

Daha önce beş askerin kayıp olduğunu belirten ABD donanması, bugün arama çalışmalarının sona erdiğini ve söz konusu beş askerin öldüğünü açıkladı.

Japonya'nın Iwakuni Deniz Piyadeleri Hava Üssü'nde konuşlu KC-130 tipi tanker uçağı ile F/A-18 tipi savaş uçağı, geçen hafta eğitim uçuşu sırasında çarpışmıştı.

Düşen uçaklardaki askerlerden birinin yaralı halde kurtarıldığı daha önce duyurulmuştu.

ABD donanmasına ait iki gemi, bu yıl içinde yine Japonya açıklarında kazaya karışmıştı.

Kaynak: Ajanslar



Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2018, 13:02