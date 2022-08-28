Jared Kushner'in "sonsuz yaşam" sözleri alay konusu oldu

Donald Trump'ın damadı ve eski danışmanı, perşembe günü LivesSigning adlı YouTube kanalına konuştu ve dinleyicilere, kendi nesli ölümden kurtulan ilk nesil olabileceği için formda kaldığını söyledi.

41 yaşındaki Kushner, "Benim neslimin, umarım bilimdeki ilerlemelerle birlikte, ya sonsuza kadar yaşayan ilk nesil ya da ölecek son nesil olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum" dedi.

Bu yüzden kendimizi epey formda tutmalıyız.

Ivanka Trump'ın kocası ve üç çocuk babası isme günlük rutini sorulduğunda Kushner, egzersiz hakkında konuşarak yanıt verdi ve Beyaz Saray'dan ayrıldığından beri egzersiz yapmayı "öncelik" haline getirmeye çalıştığını söyledi.

Kushner'ın yorumları internette birçok kişi tarafından saçma olduğu için alay konusu edilirken, bir New Yorker yazarı şu tweet'i attı:

Havalı bir bilimkurgu distopyası: Sonsuza kadar yaşayacaksın ama Jared Kushner'ın da sonsuza dek yaşadığı ve asla ortadan kaybolmadığı bir dünyada.

Öte yandan New York Times'ın iç siyaset muhabiri Shane Goldmacher da şunları ekledi:

Bu Jared Kushner videosunu yeniden izledikten sonra, şunu düşünmeden edemiyorum: Gerçekten sonsuza kadar yaşayacağınızı düşünseniz hayatınızı ne kadar farklı yönetirdiniz?

Başka bir Twitter kullanıcısı da şunları yazdı:

İster suçlamalardan kaçmak için ikinci döneminin peşindeki Donald Trump olsun, ister sonsuza kadar yaşayacağında ısrar eden Jared Kushner, Cumhuriyetçiler uzun vadeli adımlar atmakta ustadır.

Kushner'a yakın olduğu ifade edilen bir kaynak, The Daily Beast'e yaptığı yorumlarda, Trump'ın damadının sonsuza kadar yaşama isteği hakkındaki sözlerinin "İnsanlar daha uzun yaşamlar sürdüğü için spor yapıp forma girmek istediğine dair daha büyük bir noktaya değindiği şaka yollu bir espri gibi" olduğunu söyledi.

Jared Kushner'ın bu hevesi, yakın zamanda Fox News'ta katıldığı programda, Adalet Bakanlığı soruşturmasının parçası olarak FBI'ın sınıflandırılmış ve gizli belgeler için Mar-a-Lago'yu aramasıyla ilgili sorulardan kaçmasının ardından geliyor.

Kushner, daha önce de soruşturmayı "cadı avı" olarak nitelendiren Trump'ın Mar-a-Lago'da tuttuğu ve önceden bilinmeyen gizli belgeler hakkında FBI ve Adalet Bakanlığı'nı bilgilendirmekten sorumlu olduğu iddialarını reddetmek zorunda kalmıştı.

Jared Kushner, Fox News'ta yeni anı kitabı "Breaking History" hakkında "Bu kitabı yazmamın nedeni de bu" dedi.

İnsanların, yanlış bir şey yapmadığınızı, orada iyi şeyler yapmaya çalıştığınızı bildiğiniz halde bunları yaşamanın nasıl bir şey olduğunu gerçekten anlamalarını istedim.

Kaynak: Independent Türkçe