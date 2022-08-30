Jill Biden'ın koronavirüs testi yeniden negatife döndü

İletişim Direktörü Elizabeth Alexander tarafından yapılan açıklamada, First Lady Biden'a dün Kovid-19 testi yapıldığını belirtti.

Alexander, Biden'ın gece çıkan Kovid-19 test sonucunun "negatif" olduğunu ifade etti.

Delaware eyaletinin Rehoboth Beach kentindeki evlerinde 24 Ağustos'tan bu yana kendini tecrit eden Jill Biden'ın bugün başkent Washington DC'ye dönmesi bekleniyor.

Jill Biden'ın 16 Ağustos'ta Kovid-19'a yakalandığı duyurulmuş, 21 Ağustos'taki testinin negatif çıkmasının ardından da Biden'ın izolasyonuna son verilmişti.

First Lady Biden'ın 24 Ağustos'ta yaptırdığı test sonucu pozitif gelmişti.

ABD Başkanı Biden da geçen ay Kovid-19'u atlatmış ancak birkaç gün aradan sonra testi tekrar "pozitif" gelince ikinci bir karantinaya alınmıştı.