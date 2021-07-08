Joe Biden: 31 Ağustos'ta misyonumuz sonlanıyor

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Afganistan'dan çekilme sürecine ilişkin düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin Afganistan'ı ulus inşa etmek üzere işgal etmediğini savundu.

Afganistan'a 11 Eylül saldırılarının sorumluları ve Usame Bin Ladin için girildiğini iddia eden Biden, "Afganistan'daki görevimiz 31 Ağustos'ta sona erecek." diye konuştu.

Taliban'a karşı Afganistan ordusuna güvendiğini de belirten Biden, ABD'nin çekilmesinden sonraki sürece ilişkin ise "Afganistan'da bütün ülkeyi kontrol eden tek bir hükümetin olma olasılığı çok düşük." ifadesini kullandı.

20 yıllık işgalden sonra Afganistan'da daha fazla kalmanın işe yaramayacağını ifade eden Biden, şöyle devam etti:

"Daha kaç bin Amerikalı kızı ve erkeği riske atmaya razısınız. Orada daha ne kadar kalmalarını isterdiniz. Zaten 20 yıl önce anne ve babası Afganistan'da savaşan askerlerimiz var şu an orada. Onların çocuklarını da torunlarını da gönderir misiniz? Kendi oğlunuzu veya kızınızı gönderir misin? 20 yıl sonra, Afgan Ulusal Güvenlik ve Savunma Kuvvetlerini eğitmek ve donatmak için harcanan bir trilyon dolar, öldürülen 2 bin 448 Amerikalı, yaralanan 20 bin 722 asker ve akıl sağlığında görülmemiş bir travma ile eve dönen binlerce askerden sonra yeni bir nesli, farklı bir sonuca ulaşmak için makul bir beklenti olmadan Afganistan'a savaşa göndermeyeceğim. Amerika Birleşik Devletleri, bugün karşı karşıya kaldığı tehditleri karşılaması gerekirken 20 yıl önceki politikalara bağlı kalmayı göze alamaz."

Biden, hiçbir ülkenin ABD kadar Afganistan'ın arkasında durmadığını ifade ederek "Ancak 20 yıllık deneyimimiz bize gösterdi ki ve şu andaki güvenlik durumu da bunu doğruluyor, Afganistan'da bir yıl daha savaşmak, orada sonsuza kadar kalmanın tarifinden başka bir şey olmayacak." dedi.

Biden, Afganistan ve Kabil'in Taliban'ın eline düşmesinin kaçınılmaz olduğuna yönelik değerlendirmelerin sorulması üzerine ise Afgan güçlerinin, ülkeyi savunabileceğini iddia etti.

Afgan liderlerinin bir araya gelmesi ve hükümeti ayakta tutacak kapasiteye sahip olmaları gerektiğini ifade eden Biden "Soru şu ki bunu yapacak türden bir uyum oluşturacaklar mı?" ifadesini kullandı.

ABD'nin Afganistan işgalinin, Vietnam Savaşı'na benzetildiği bir soruya ise Biden "Taliban, Kuzey Vietnam Ordusu gibi değil. Bunlar, yetenek açısından uzaktan yakından karşılaştırılamazlar." yanıtını verdi.

Vietnam'da 1975'te ABD Büyükelçiliğinin çatısından insanların helikopterlerle ülkeden çıkarılmaya çalışılırkenki görüntüleri hatırlatan Biden, "Afganistan'dan ABD Büyükelçiliğinin çatısından insanların taşındığını göreceğiniz hiçbir durum olmayacak, bu kesinlikle karşılaştırılabilir bir durum olmayacak." diye konuştu.

Çekilmeyi, bir "görev tamamlandı" şeklinde duyurmayacaklarını belirten ABD Başkanı Biden; görevin, El Kaide çökertilip, Usame Bin Ladin öldürülürken tamamlandığını vurguladı.