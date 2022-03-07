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Joe Biden'dan 3 Avrupalı liderle telekonferans

ABD Başkanı Biden, Fransız, Alman ve İngiliz liderlerle Ukrayna savaşını ve Rusya'ya yaptırımları görüştü.

Amerika 07.03.2022, 23:46
Joe Biden'dan 3 Avrupalı liderle telekonferans

ABD Başkanı Joe Biden, Fransız, Alman ve İngiliz liderlerle Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri ve Rusya'ya uygulanan yaptırımları ele aldıkları telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Beyaz Saray'ın yazılı açıklamasına göre, Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile 1 saat 19 dakika süren telekonferans görüşmesi yaptı.

Liderler, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri ve Rusya'ya uygulanan yaptırımları ele aldı.

Kaynak: AA
#ABD #Joe Biden
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