Joe Biden'dan Trump dönemiyle ilgili yeni talimat

Amerikan basınında yer alan haberlere göre Joe Biden, Donald Trump'ın Beyaz Saray ziyaretçi kayıtlarını gizli tutmak için idari imtiyaz kullanması talebini reddetti.

Beyaz Saray Avukatı Dana Remus, Ulusal Arşivlere gönderdiği mektupta 15 gün içinde Trump dönemine ait Beyaz Saray giriş-çıkış kayıtlarının 6 Ocak soruşturma komitesine verilmesi gerektiğini belirtti.

Mektupta, Beyaz Saray'ın 6 Ocak Kongre baskınına giden süreçte yaşananlara ilişkin Kongrenin süreci inceleme ve bilgi edinme hakkı olduğunun altı çizildi.

6 Ocak Kongre baskını

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve eski ABD Başkanı Donald Trump destekçileri, 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçiminin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

Baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan Trump, Şubat 2021'de Senatodaki oylamada aklanmıştı.