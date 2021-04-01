Joe Biden dini liderlerden yardım istedi
ABD Başkanı Joe Biden, dini toplum liderleriyle yaptığı görüşmede, aşı konusunda yardım talep etti.
Amerika 01.04.2021, 23:32
ABD Başkanı Joe Biden, bugün binden fazla dini lider ve toplum temsilcisi ile çevrim içi görüşme yaptı.
Görüşmede, Kovid-19'la mücadelede yerel liderlerin çok önemli bir yeri olduğunun altını çizen Biden, "Sizleri aşı kelimesini yaymaya ve herkesi sırası geldiğinde aşı olmaya teşvik etmeye çağırıyorum." ifadesini kullandı.
Biden, insanların yeniden bir araya gelmesi ve ibadet yerlerinin yeniden açılması için Kovid-19'un alt edilmesinin önemini vurguladı.
Kaynak: AA
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