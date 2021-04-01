Joe Biden ilk kez yapacak
Beyaz Saray Kabine İşleri biriminden yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden, ilk kabine toplantısını 1 Nisan Perşembe günü gerçekleştirecek.
Amerika 01.04.2021, 00:47
ABD Başkanı Joe Biden, göreve geldikten sonraki ilk kabine toplantısını yarın düzenleyecek. Nisan Perşembe günü düzenleyecek.
Beyaz Saray Kabine İşleri biriminden yapılan açıklamaya göre, 20 Ocak 2021'de göreve gelen Biden, ilk kabine toplantısını 1 Nisan Perşembe günü yapacak.
Amerikan basınında yer alan haberlere göre Biden, söz konusu toplantıda altyapı planı konusuna eğilecek.
Toplantıda kabine üyelerinin sosyal mesafeye maksimum dikkat göstereceği ve Biden da dahil herkesin maske takma zorunluluğu olduğu belirtildi.
Kaynak: AA
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