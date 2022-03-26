Joe Biden, Kuleba ve Reznikov ile görüştü

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Biden’ın Kuleba ve Reznikov ile Ukrayna’daki son askeri, diplomatik ve insani sorunlarla ilgili konuları ele aldığı kaydedildi.

Açıklamada, Biden'ın bu hafta katıldığı Belçika'daki toplantılar ve ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı önemli askeri ve insani yardımlar da dahil olmak üzere, Ukrayna'nın Rus saldırganlığına karşı mücadelesini desteklemek için dünyayı bir araya getirme çabaları hakkında Ukraynalı bakanlara son gelişmeleri aktardığı bildirildi.

Görüşmede, Ukrayna'nın topraklarını savunmasına yardımcı olmak için daha fazla ne tür çaba sarf edilebileceğinin konuşulduğu vurgulanan açıklamada, ayrıca Rusya’yı Ukrayna’da süren saldırganlığından sorumlu tutmak için devam eden eylemlerin tartışıldığı ifade edildi.