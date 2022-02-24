Joe Biden: "Ruslarla savaşmayacağız"

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası canlı yayında açıklamalarda bulundu.

İşte Biden'ın açıklamalarından satır başları:



175 bin asker Ukrayna sınırında konuşlanmış durumdaydı. Hastanede yaralılar söz konusu. Bütün iyi niyetleri reddeden bir tutum ortaya kondu. Diyaloğun gerçekleşmesi, bu gereksiz çatışmanın gerçekleşmemesi için haftalardır uyarmaktayız. Rusya tarafından desteklenen ayrılıkçıların bölgesinde başlayan, Ukrayna'ya karşı geniş bir saldırı söz konusu, ayrıca siber saldırı söz konusu.



"PUTİN SAVAŞI SEÇTİ"



Ukrayna sanki Rusya'ya yönelik saldırı hazırlığındaymış gibi temelsiz yaklaşımlarla ortaya kondu bunlar. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yönelik ortaya konmuş olan bu saldırı çerçevesinde uluslararası toplum toprak bütünlüğünden yana olmalı. Rusya'nın planları yanıltma ve siber saldırılarla devam etmekte. Putin yönetimi saldırgandır, savaşı seçti, şimdi sonuçlarıyla yüzleşecek. Rusya'ya yönelik yaptırımlar ciddi sonuç ortaya koyacak Rusya ekonomisi üzerinde. Bizler uzun süreli etkisini sağlamak için bu yaptırımları ortaya koymaktayız. ABD'nin en az, Rusya'nın en uzun süre etkileneceği şekilde bunları ortaya koymaktayız. G7 ülkeleri tam olarak bu konuda müşterek durumda.



"RUSYA'NIN KAYBI 1 TRİLYON DOLAR"



Kendi para birimlerimiz çerçevesinde Rusya'nın yeterliklerinin engellenmesi açısından ortak karar içerisinde bizler temel yaptırımlar ortaya koyacağız, yüksek teknolojiye yönelik durumlarla ilgili olarak. Rusya'da borsa tarihte görülmemiş şekilde düştü bugün. 1 trilyon dolarlık bir kayıp söz konusu Rusya bankaları bağlamında ve kendi kendine bir düşüş söz konusu oldu. Bugün 4 bankaya daha yaptırım uygulayarak varlık blokajı ortaya koyduk ve 270 milyar dolarlık varlığa sahip olan Rus bankalarına bu sınırlama konmuş oldu. Yolsuz bir şekilde varlık sahibi olan oligarkların bundan etkilenmesi söz konusu olacak. Bu sınırlamaları şimdi daha da genişletmekteyiz. 1.4 trilyon dolara varan blokajla karşı karşıya kalacak.



Faaliyetlerimiz içerisinde Rusya'nın teknoloji ihracatının yarısı etkilenecek doğrudan. Ülkelerinin uzay programı dahil bütün sektörleri etkilenecek. Ekonomik olarak stratejileri uzun vadeli etkilenecek. Yarın NATO'da bir toplantı olacak, müttefik liderleri bir araya gelecek.