Joe Biden, Suudi Arabistan'a yapacağı ziyareti savundu

Biden, 13-16 Temmuz tarihleri arasında Orta Doğu'ya yapacağı ziyaretle ilgili eleştirilere Washington Post gazetesine yazdığı makale ile yanıt verdi.

Temasları sırasında Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'la da görüşecek olan Biden, amacının 80 yıldır ABD'nin stratejik ortağı olan Suudi Arabistan'la ilişkileri kopartmak değil, yeniden yön vermek olduğunu belirtti.

Biden "Biliyorum ki birçok kişi benim Suudi Arabistan'a gitme kararıma katılmıyor. Benim insan haklarıyla ilgili görüşlerim açık ve uzun süreli, ve temel özgürlükler yurt dışı seyahatlerimde her zaman gündemimde" diye yazdı.

Biden daha önce Suudi Arabistan'ın muhalif ve gazeteci Cemal Kaçıkçı'nın İstanbul'da hunharca öldürülmesiyle ilgili hesap soracaklarını belirtmişti. Bu ziyaretin, Biden'ın diplomatik hassasiyetle ilişkileri ne derece düzelteceğinin bir göstergesi olacağı belirtiliyor.

Amerikan istihbarat servislerine göre, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın 2018 yılında Suudi siyasi muhalif ve Washington Post gazetecisi Cemal Kaşıkçı cinayetinin arkasında olduğu savunuluyor.

"Normalleşmenin küçük adımları"

Suudi Arabistan'ın son dönemde altı Körfez ülkesiyle birliğin tesis edilmesine yardımcı olduğunu belirten Biden, Yemen'de barışı desteklediğini ve Petrol Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyelerinin petrol piyasasını istikrara kavuşturması için çalıştığını vurguladı.

ABD; özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş sonrasında petrol fiyatlarının arttığı bir dönemde, petrol zengini ülkenin yardımına ihtiyaç duyuyor. Suudi Arabistan'ın uzattığı ateşkesin ardından Yemen'deki savaşın bitirilmesi çabalarını da teşvik eden Biden, İran'ın Orta Doğu'daki nüfuzunu ve Çin'in küresel etkisini de frenlemek amacında.

Ortadoğu temaslarına İsrail'den başlayacak olan Biden, İsrail'den Cidde'ye uçacak ilk ABD başkanı olacağının da altını çizdi ve bunu, İsrail ile Arap dünyası arasında "tomurcuklanan ilişkilerin ve normalleşmeye yönelik adımların" küçük bir sembolü olarak tanımladı.

Biden ayrıca 11 Eylül terör saldırılarından bu yana Amerikan birliklerinin savaş görevi olmadan Orta Doğu'ya giden ilk ABD başkanı olacağının da altını çizdi ve bu durumu sürdürme amacında olduğunu ifade etti.

Kaynak: Euronews