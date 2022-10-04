Joe Biden yeniden aday olacak

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın yardımcılığını yaptıktan sonra 2020 yılında yapılan seçimle Donald Trump'tan koltuğu devralan Başkan Biden, 'tekrar yapacağım' diyerek ikinci dönem için yarışacağını söyledi.

2 Eylül'de Beyaz Saray'da gazetecilere fotoğraf için poz verirken MSNBC sunucusu Alfred Charles Sharpton'a konuşan Biden, ikinci dönem adaylık niyetini söyledi.

Biden daha önceleri ikinci dönem adaylığı niyetini göstermiş ancak bunu açıkça deklare etmemişti. Sharpton'a yaptığı açıklama Biden'in adaylığının en güçlü kanıtı olarak görülüyor.

2020 seçimleri öncesi Biden henüz adaylığını ilan etmemişken Sharpton'dan seçimlere ilişkin tavsiye istemiş ve kesin bir açıklamadan kaçınmıştı.

Sharpton'a göre, son görüşmelerinde Biden Sharpton'ın 2020 seçimlerinde aday olacağını tahmin eden ilk isimlerden biri olduğunu söyledi ve "bunu yeniden yapacağım" dedi.

Anketler, seçmenler arasında Biden'a desteğin son aylarda arttığını gösteriyor. Kamuoyu araştırmaları yapan RealClearPolitics'e göre Biden'ın onay oranı yüzde 36,8'den 42,1'e yükseldi.

Öte yandan Biden kamuoyuna yaptığı açıklamalarda yeniden adaylık konusunda net bir ifade kullanmaktan kaçınıyor. En son 18 Eylül'de CBS kanalına verdiği demeçte, "Niyetim tekrar aday olmak. Ancak adaylık kesin kararım mı? Bunu göreceğiz." şeklinde konuşmuştu.

Kaynak: Euronews