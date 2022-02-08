Joe Biden yine tehdit etti
ABD Başkanı Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda NATO karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi.
Amerika 08.02.2022, 00:20
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda NATO'nun karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi.
ABD Başkanı Biden, "Rusya (Ukrayna'yı) işgal ederse, bu tankların ve askerlerin Ukrayna sınırını geçmesi anlamına geliyor, Kuzey Akım 2 artık olmayacak, son vereceğiz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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