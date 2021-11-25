Joe Biden’dan OPEC’e gözdağı

ABD Başkanı Joe Biden, stratejik petrol rezervinden 50 milyon varil ham petrolün kullanıma sunmasıyla, böylece ABD’deki petrol fiyatlarında düşüş görüleceğini belirtti.

Beyaz Saray’da düzenlediği toplantıda yakıt krizine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Biden, Hindistan, Japonya, Güney Kore, İngiltere ve Çin’in de rezervlerindeki petrolü kullanıma açmayı kabul ettiğini ifade etti. Biden’ın özellikle 2022’de düzenlenecek Kongre ara seçimleri öncesinde akaryakıt fiyatlarında düşüşü hedeflediği kaydediliyor. ABD Başkanı, fiyatların yükselmesi konusunda petrol üreten ülkeler (OPEC) ile petrol şirketlerini suçlarken, Global Times gazetesi ise Washington’ın fiyatları düşürme konusunda yönünü Pekin’e çevirdiğini yazdı.

TÜM DÜNYADA SORUN

Bu durumun sadece ülkesinde değil, tüm dünyada sorun olduğuna işaret eden ABD lideri, “Benzin fiyatı son zamanlarda Avrupa ve Asya’da da rekor seviyelere ulaştı” dedi. ABD’de ortalama benzin fiyatının galon başına 3,40 dolar olduğunu belirten Biden, fiyatların geçmişte de arttığını ve bu durumu yakın zamanda atlatmayı umduklarını ifade etti.

ÇİN: ABD BİZE MUHTAÇ

Çin’de hükümetin yayın organlarından Global Times gazetesi, ABD yönetiminin yakıt fiyatlarıyla mücadele etmek için Pekin’e muhtaç kaldığını ve kendilerinin el üstünlüğüne sahip olduğunu yazdı. Dün yayımlanan başyazıda, ABD’nin enflasyona karşı yönünü Çin’e döndüğü belirtildi. Makalede ayrıca, enflasyonun, Biden’ı gelecek yıl yapılacak ara seçimlerde tehdit ettiği ifade edildi.

ŞİRKETLER KÂR EDİYOR

Rezervleri açmanın sorunu bir gecede çözmeyeceğini vurgulayan Biden, petrol şirketlerini de hedef aldı. Biden, “Toptan ve perakende benzin fiyatları arasındaki fark geçmiş ortalamalarla uyumlu olsaydı, Amerikalılar şu anda galon başına en az 25 sent daha az ödüyor olurdu. Bunun yerine şirketler aradaki farkı kâr olarak cebe indiriyor” diye konuştu. 2014’ten bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşan Brent petrolün varil fiyatı, son haftalarda 80 doların üzerinde işlem görüyor.

Üretici ülkeleri hedef aldı

Biden, Amerikalıların yüksek benzin fiyatlarıyla karşı karşıya kalmalarının en büyük nedeninin, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile büyük şirketlerin talebi karşılamak için petrol arzını yeterince artırmamaları olduğunu belirtti. “Daha az arz, petrol için daha yüksek fiyatlar anlamına geliyor” diyen ABD Başkanı, stratejik petrol rezervlerini kullanıma sunduğunu duyurdu.