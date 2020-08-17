Joe Biden’dan sonra John Bolton tepki çeken açıklamalar!

Twitterda 200 bin ve Youtube'da 61 bin izleyicisi olan bir youtubera -İbrahim Haskoloğlu’na- konuşan ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığını yapan John Bolton, verdiği demeçte Türkiye aleyhine açıklamalarda bulundu.

2 senelik danışmanlık döneminde Türkiye’nin Halkbank, Rahip Brunson, FETÖ, Suriye ve F-35 – S-400 konularında karar aşamasında etkili olan bir isim olan John Bolton’un açıklamaları sosyal medya da gündem oldu.

ABD Başkan Adayı Joe Biden’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yaptığı hadsiz açıklamalardan sonra John Bolton’dan benzer açıklamaların gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

Trump’ın görevden kovduğu John Bolton, ABD Başkan adayı Biden’ı ve Trump’ı başkanlık yarışında desteklemeyeceğini ifade etti.

John Bolton, Türkiye’nin Rusya ile vardığı S400 anlaşmasından rahatsızlık duyduklarını dile getirdi. Bolton, S400’lerin Rusya’ya geri verilmesi gerektiğini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2020, 07:25