Joe Biden'ın doktoru Kevin O'Connor'dan açıklama

O'Connor'ın Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre'ye Biden'ın sağlık durumuna ilişkin gönderdiği günlük mektup, kamuoyuyla paylaşıldı.

Mektupta O'Connor, Biden'ın "Paxlovid" isimli ilaçla tedavisinde 2 gününü doldurduğunu belirterek, Biden'ın şu anki belirtilerinin iyileşmeye başladığını gösterdiğini aktardı.

Biden'ın şu anda boğaz şişkinliği, burun akıntısı, öksürük, ses kısıklığı ve kas ağrıları olduğunu kaydeden O'Conner, Biden'ın nabzı, tansiyonu, solunum oranı, kandaki oksijen seviyesi ve ateşinin normal olduğunu bildirdi.

O'Connor, Biden'a halihazırda uyguladıkları tedavileri sürdüreceklerini ve Biden'a bulaşan virüsün yüksek olasılıkla Omicron'un alt varyantı BA5 olduğunu tespit ettiklerini belirtti.