John Kerry'den iklim değişikliği açıklaması

ABD İklim Özel Temsilcisi John Kerry, Münih Konferansında iklim değişikliği ile ilgili konuştu ve iklim değişikliğinin en kötü sonuçlarından kaçınmak için 9 senemiz kaldı dedi.

Kerry, Münih Güvenlik Konferansı'nda videokonferans ile yaptığı konuşmada, "Bilim adamları bize 3 yıl önce iklim krizinin en kötü sonuçlarından kaçınmak için 12 yılımız olduğunu söylemişti. 3 yıl geçti ve şimdi sadece 9 yılımız var." dedi.

ABD'nin Trump yönetiminin çekildiği Paris İklim Anlaşması'na resmi olarak bugün yeniden katılmasının ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de ortak bir açıklama yapan Kerry, iklim kriziyle mücadele için "agresif" önlemler gerektiğini söyledi.

Yenilenebilir enerji

Ağaçlandırmanın 5 kat, yenilenebilir enerjiye geçişin 6 kat ve elektrikli araçlara geçişin 22 kat hızlandırılması gerektiğini belirten Kerry, Çin, Rusya, Hindistan ve Japonya dahil dünyanı en fazla kirleten 17 ülkeye karbon salımını azaltmaya hız vermesi çağrısı yaptı.

Yeşil ekonomi

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise yeşil ekonominin daha fazla istihdam yaratacağını ve bu durumdan en fazla genç nüfusun yarar sağlayacağını söyledi.

AA