Kaliforniya'daki İranlılar Pompeo'ya tepkili

Dünya Bülteni Haber Merkezi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’dan olumlu mesajlar bekleyen Amerika’da yaşayan İranlılar çözüm önerileri yerine tehditlerle karşılaşınca hayal kırıklığına uğradılar.

Mike Pompeo, Kaliforniya’da “İranlıların Sesine Kulak Verin” panelinde yaptığı konuşmada İran hükümeti için “Hükümetten çok mafya organizasyonuna benziyor” ifadesini kullandı. Konuşmasının devam eden bölümlerinde de İranlı liderlere yönelik sert ifadeler kullandı.

Amerika’da yaşayan İranlılar ise Pompeo’nun konuşmasında Amerikan yönetiminden beklediklerini bulamadılar. İran diasporasının, İran sivil toplumunun güçlendirilmesini ve İran’da demokratik hareketlerin desteklenmesini talep ettikleri görülüyor.

Yarı resmi ‘İran Öğrencileri Haber Ajansı’nın haberine göre İran Cumhurbaşkanı Ruhani yapmış olduğu açıklamasında, ABD Başkanı Trump’a barış çağrısında bulunmuştu. Ruhani açıklamasının devam eden bölümünde; “İran ile barış yapmak tüm barışların anasıdır, İran ile savaşmak tüm savaşların anasıdır” diyerek seslendi.

Ruhani’nin mesajına Trump twitter hesabından; “Sakın Birleşik Devletleri tehdit etme yoksa tarihinde yaşamadığın acıları yaşarsın” şeklinde sert bir yanıt verdi.

İran halkı hakkında bilgileri yok

Amerika’da yaşayan İranlılar ise tepkilerini: “Onlar İranlıları umursadıklarını söylüyorlar. Neden İranlılara yönelik garip kurallar ve düzenlemeler yapıyorlar?” şeklinde dile getirdiler.

Amerika’nın istikrarlı bir İran politikasının olmaması her kesimden İranlı’yı tedirgin ediyor.

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde son dönemlerde ilginç bir gelişme yaşandı. Bir grup ayrılıkçı Kaliforniyalı yeni bir eyalet ilan ettiklerini duyurdular. Eyaletin adı ise ‘Yeni Kaliforniya’ olarak belirlendi. Kaliforniya’yı önemli kılan bir diğer husus da İran diasporasının en yoğun olduğu eyalet olarak bilinmesi. Kaliforniya'da yaklaşık 500 bin İranlı yaşıyor.

Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2018, 09:27