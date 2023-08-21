Kaliforniya'yı kasırga vurdu, hayat durdu

84 yıl sonra Güney California'yı vuran ilk tropikal fırtına olan Hilary Kasırgası, hayatı felç etti. Selin ardından Kaliforniya'nın birkaç bölgesinde OHAL ilan edildi. İnsanlara gerekmedikçe seyahat edilmemesi yönünde çağrı yapılırken uçuşlarda da iptaller meydana geldi.

Meksika'nın Baja Kaliforniya Yarımadası ve ABD'nin California eyaletinin güneyini vuran Hilary Kasırgası, şiddetli yağış ve sellere yol açtı. Kaliforniya'nın bazı noktalarında OHAL ilan edilirken, vatandaşlara gerekmedikçe seyahat edilmemesi ve çökme tehlikesinin olduğu otoyollardan uzak durulması çağrısı yapıldı.

Meteoroloji uzmanları fırtınanın, 84 yıl sonra Güney California'yı vuran ilk tropikal fırtına olduğunu vurgularken, bölgede doğal afet nedeniyle şiddetli yağış, sel, toprak kaymaları ve elektrik kesintileri yaşandı. Fırtınanın, bazı dağlık yerleşim yerlerinde metrekareye 15 kilogramın üzerinde yağışa sebep olduğu ve Güney California çöllerine düşen bir yıllık yağış miktarını bir günde bıraktığı belirtildi.

BAZI NOKTALARDA OHAL İLAN EDİLDİ

Dün eyaletin güneyinde olağanüstü hal (OHAL) ilan eden Kaliforniya Valisi Newsom, San Francisco'nun doğusundaki Mono ilçesini de OHAL'e dahil etti. Öte yandan ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), gerekmedikçe seyahat edilmemesi ve çökme tehlikesinin olduğu otoyollardan uzak durulması çağrısında bulundu.

BAŞKA KENTLERİ DE ETKİLEDİ

İlk olarak Meksika'nın Baja California eyaletine bağlı düşük nüfuslu Ensenada kentini vuran Hilary, ardından eyaletin Tijuana ve ABD'nin San Diego kentlerini etkisi altına aldı. Ulusal Kasırga Merkezi, ABD'nin güneybatısına ilerleyen Hilary Kasırgası'nın tropikal fırtına seviyesine gerilediğini açıkladı.

ABD'nin Los Angeles'taki Ulusal Meteoroloji Servisi, dün akşam, kentin kuzeydoğu kıyısı boyunca uzanan yoğun nüfusa sahip dağlık bölgeleri için sel riski uyarısında bulundu. Hava Durumu Servisi, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, bölge sakinlerini yollardan uzak durmaları konusunda uyardı. Ayrıca, Los Angeles'ta pek çok okulda bugün eğitime ara verildi.

San Diego'dan Los Angeles'a kadar yerleşim yerlerinde otoyollar çamur ve kayalarla kaplanırken, çok sayıda ağaç devrildi. Seller nedeniyle Palm Çölü yakınlarında ve Coachella Vadisi boyunca uzanan yerleşimlerde ise pek çok aracın mahsur kaldığı aktarıldı.

UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

The Hill gazetesinin uçuş takip servisi FlightAware sitesine dayandırdığı haberine göre, tropikal fırtına nedeniyle hafta sonu ülkede binden fazla tarifeli uçuş iptal edildi. Fırtına tehdidi nedeniyle ülkede 4 bin 771 uçuşun ertelendiği de bildirildi.