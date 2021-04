Kamala Harris başkan yardımcısı konutuna taşındı

Kamala Harris, iki ayı aşkın gecikmenin ardından nihayet başkan yardımcısı resmi konutuna taşındı.

Harris, Los Angeles ve Chicago gezisinden başkent Washington'a dönünce eşi ikinci beyefendi Doug Emhoff'la birlikte Deniz Gözlemevi'nde yaşamaya salı akşamı başladı.

Bir yetkili, salı günü The New York Times'a, "Bu gece döndüğünde, Marine Two helikopteriyle başkan yardımcısı konutuna gidecek" dedi.

Harris'in taşınması, ABD tarihindeki ilk kadın başkan yardımcısı olarak göreve başlamasından iki aydan fazla bir süre sonra gerçekleşti.

Konuttaki kapsamlı ve önceden planlanmış onarımlar yapılırken Harris, 20 Ocak'tan beri Beyaz Saray'ın karşısındaki Blair House'da yaşıyordu.

Çalışanlar, onarımların "ev boşken daha kolay yapıldığını" ve baca kaplamalarının değiştirilmesini, ısıtma ve hava sisteminin yenilenmesini ve ahşap zeminlerin parlatılmasını içerdiğini söyledi.

33 odalı, Kraliçe Anne tarzı evde bir yüzme havuzu, bir güneşlenme odası ve de geniş bir veranda bulunuyor.

Mike Pence taşındıktan sonra gerekli bakım çalışmalarını yapma kararı Harris veya Emhoff'tan değil, Donanma'dan gelmişti.

1970'lerde Başkan Yardımcısı Walter Mondale'den itibaren başkent Washington'un kuzeybatısındaki Bir Numaralı Gözlemevi Dairesi'nde 7 başkan yardımcısı yaşadı.

Blair House, başkanlığın konukevi görevini görüyor ve normalde yabancı devlet insanları ve göreve başlamadan önceki gece de başkan tarafından kullanılıyor.

Geçen hafta perşembe günü Blair House'un önünde taşınmaya hazırlanan bir taşıma kamyonu görülmüştü.

Kaynak: Independent Türkçe