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Kamala Harris ilk yurt dışı ziyaretinde Meksika ve Guatemala'ya gidecek

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ilk yurt dışı ziyaretini 7-8 Haziran'da Meksika ve Guatemala'ya yapacak.

Amerika 06.05.2021, 11:33
Kamala Harris ilk yurt dışı ziyaretinde Meksika ve Guatemala'ya gidecek

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Rhode Island eyaletine yaptığı bir ziyaret esnasında, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Biden'ın, mart ayında Meksika sınırındaki göçmenlik krizi ile ilgilenmesi için görevlendirdiği Harris, ilk yurt dışı ziyaretini 7-8 Haziran tarihlerinde Meksika ve Guatemala'ya yapacağını açıkladı.

Harris'in bu ülkeleri ziyareti esnasında, ABD'ye yönelik göçmenlik akınını ele alması bekleniyor.

AA

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#harris
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