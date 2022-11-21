Kamala Harris: Washington, Pekin ile çatışma peşinde değil



Harris, Cinping ile Tayland’da düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi’nde kısa bir görüşme gerçekleştirdi.



Reuters’ın haberine göre, Harris Asya gezisinin sonunda ABD’nin Bangkok’taki büyükelçisinin konutunda düzenlediği basın toplantısında, “Rekabeti memnuniyetle karşılıyoruz, ancak çatışma istemiyoruz ve çatışma peşinde değiliz” dedi.



ABD Başkanı Joe Biden’ın “İletişim hatlarını açık tutmayı planlıyoruz çünkü bu her iki ülkenin ve dünyanın daa çıkarınadır” şeklindeki mesajını yeniden teyit ettiğini de sözlerine ekledi.



Biden, geçen hafta Endonezya’da düzenlenen G20 zirvesinin oturum aralarında Cinping ile bir araya gelerek, 2021 başlarında göreve başlamasından bu yana ilk kez yüz yüze görüştü.

Şarku’l Avsat