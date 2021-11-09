Kamyon şoförlerinin maaşı 57 bin dolara yükseldi

ABD’de yaşanan kamyon şoförü sorunu sonrasında sektöre talep her geçen gün artıyor.

Covid-19 pandemisi nedeniyle bu yıl 80 bin, gelecek yıl ise 160 bin kamyon şoförü ihtiyacı oluşacağı yönündeki açıklamalar sonrasında ABD’de onbinlerce kişi şoför olmanın yollarını arıyor.

ABD Çalışma ve İstatistik Bürosu'na göre, halihazırda ortalama 47 bin 130 dolar, yaşanan sorun nedeniyle yapılan 10 bin dolar bonuslarla birlikte 57 bin dolar seviyesine yükselen kamyon şoförü maaşları sonrasında ülkede başvurular her geçen gün artıyor.

Ülkede bulunan geniş bölgelerde sürücü kursları ticari kamyon ehliyeti olmayan kişilere eğitim verirken, ehliyet başvurularında rekor artış görüldüğü belirtildi.

Ticari kamyon şoförü eğitim almak isteyen kişilerin başvuru sayısında büyük artış olduğunu belirten Long Island sürücü kursu operasyon müdürü Tejbir Batth, "Bu durum, daha önce bu sektörle ilgilenmeyen insanları cezbetti" dedi.

Ticari ehliyet kurslarına katılmak için bekleme süreleri üçe katlanarak 4 haftadan 12 haftaya yükseldiğini belirten Batth, kursun, talebi karşılamak için kısa süre önce üç yeni traktör römorku satın aldığını ve personel sayısını iki katına çıkardığını vurguladı.

Batth, pandemi nedeniyle yeni teşvikler ve koşullardaki değişiklikler, daha önce ilgilenmeyen kişileri kamyon şoförleri olarak eğitilmeye teşvik ettiğinin altını çizdi.

Batth, "Market çalışanları, benzin istasyonu çalışanları ve hatta taksiciler büyük ilgili gösteriyor” diye konuştu.

ABD’de, özellikle başta New York şehrinde pandemi dolayısıyla yaşanan pandeminin başlangıcında kapandığında, birçok taksi sürücüsünün aniden işsiz kaldığı aktarıldı.

Amerikan Kamyon Derneği Başkanı Chris Spear, CNN’e yaptığı açıklamada, ülkede yaşanan kamyon şoförü açığına dikkat çekmiş, Covid-19 salgını öncesi kamyon şoförü ihtiyacının 61 binin üzerinde olduğunu, bunun yüzde 30 artarak şu an rekor düzeyde 80 bine çıktığını kaydetmişti.

Salgın sırasında birçok şoförün emekliye ayrılması ve akabinde artan tüketici talepleri nedeniyle şoför açığı bulunduğu bilgisini paylaşan Spear, bunun son aylarda tedarik zincirinde yaşanan sıkıntıları da etkilediğini belirtmişti.

NTV