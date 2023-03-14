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Kanada'da kamyon yayaların arasına daldı

Kanada'da da kamyon yayaların arasına daldı, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü. Olay sonrası kaçan sürücü ise yakalandı.

Amerika 14.03.2023, 08:11
Kanada'da kamyon yayaların arasına daldı

Kanada yayaların arasına dalan kamyonu konuşuyor. 

38 yaşındaki bir sürücü kamyonu yayaların üzerine sürdü. Olayda 2 kişi öldü. 

Gelen son dakika haberine göre; Kanada'da bir kamyon yayaların arasına daldı. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Sürücü gözaltına alındı.

Kanada polisi, Quebec şehrinde yolda yürüyen yayaların arasına bir kamyonun daldığını duyurdu.

Olayda 2 kişinin öldüğü, 2'si ağır 9 kişinin yaralandığı açıklandı.

Olayın ardından kaçan 38 yaşındaki kamyon sürücüsü polis tarafından yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#kanada
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