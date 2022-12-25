Kanada'da otobüs kazası: 53 yaralı
British Columbia eyaletinin başkenti Victoria'dan yaklaşık 260 kilometre uzakta yaşanan kazada yaralanan 53 kişi hastaneye kaldırıldı.
Amerika 25.12.2022, 16:17
Kanada'nın British Columbia eyaletinde otobüs kazasında 53 kişi yaralandı.
BBC'nin haberine göre, yetkililer, eyalet başkenti Victoria'dan yaklaşık 260 kilometre uzakta meydana gelen kazada yaralanan 53 kişinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.
Eyalet Başbakanı David Eby, "vahim" kazayı duyunca "şoke olduğunu ve üzüldüğünü" söyledi.
Kazaya neyin sebep olduğu henüz bilinmiyor.
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