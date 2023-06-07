Kanada'daki İslam düşmanlığında artış

Kanada merkezli insan hakları grubu "Herkes için Adalet" (Justice for All), alınan önlemlere rağmen Müslüman karşıtlığının Kanada'da yükselişte olduğuna dikkat çekti.

Merkezi Kanada'nın Toronto kentinde bulunan insan hakları grubu Justice for All Direktörü Taha Ghayyur, ülkede Pakistanlı Müslüman bir ailenin 4 üyesinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısının ikinci yıl dönümünde konuştu.

Ghayyur, saldırıdan sonra ​​"Federal hükümet, eyalet hükümetleri ve belediyeler, Kanadalı söylemini geliştirmek ve İslam düşmanlığına karşı farkındalık oluşturmak için somut adımlar attı" dedi.

Bunlar arasında ibadethanelere yönelik nefret suçlarını soruşturmak için gerekli altyapının sağlanması amacıyla finansman oluşturulması ve İslam düşmanlığıyla mücadele konusuyla ilgilenen özel bir temsilci atanması gibi adımlar olduğunu kaydeden Ghayyur, "Bazı belediyelerin İslam düşmanlığıyla mücadeleyi stratejik bir öncelik olarak benimsemesi, hatta sokaklarda tacize karşı yasalar geçirmesi övgüye değer" diye konuştu.

Ghayyur, ancak tüm bu çabalara rağmen İslam düşmanlığının halen Kanada'da yükselişte olduğunu belirterek, liderlerden İslam düşmanlığı sorununu ciddiye aldıklarını göstermelerini beklediklerini dile getirdi.

"Bu yıl ramazanda Montreal kentindekiler başta olmak üzere camilere yönelik saldırılarda önemli bir artış oldu" diyen Ghayyur, bu olayların da Kanada'da İslam düşmanlığının arttığını ve durumun giderek kötüleştiğini gösterdiğini vurguladı.

Ghayyur, Müslümanlar için daha güvenli bir ortam yaratmanın ancak Müslümanların daha iyi bir şekilde temsil edilmesini sağlamakla olacağına işaret ederek, "Kanada'da yerel yönetimlerde Müslümanların daha iyi temsil edildiğini görmek istiyoruz" dedi.

"Müslüman nüfusun yoğun olduğu şehirler de dahil olmak üzere yerel yönetimlerde Müslümanlar yeterince temsil edilmiyor" ifadelerini kullanan Ghayyur, tüm yerel yönetimlerin İslam düşmanlığıyla mücadeleyi öncelik haline getirmelerini sağlayan bir yasanın olması gerektiğini savundu.

Pakistanlı Afzaal ailesi, iki yıl önce katledildikleri Ontario eyaletinin London şehrinde, terör saldırısının gerçekleştiği alanda düzenlenen törenle anıldı. Aileyi anmak için haziran ayı boyunca pek çok etkinlik düzenleneceği bildirildi.

London Belediye Başkanı Josh Morgan, törende yaptığı açıklamada, şehirdeki Müslüman topluluğun dirayetini överek "olağanüstü" şeklinde tanımladı.

Morgan, "Her türlü nefretle mücadele cesaret, liderlik ve ayağa kalkıp her gün devam etme becerisi gerektirir. Londra'daki Müslüman cemaatinin üyelerinin gösterdiği direnç, kısa süreli dikkat çeken bir şey değil." ifadesini kullandı.

Saldırıyı "terör eylemi" olarak nitelendiren savcılık, saldırgan Nathaniel Veltman'ı, 4 kez birinci dereceden cinayet ve bir de cinayete teşebbüsle suçladı.

Saldırgan Veltman, eylül ayında hakim karşısına çıkacak.

Kanada'daki Müslüman karşıtı saldırı

Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde 6 Haziran 2021'de kamyonetini kaldırımda yürüyen beş kişilik Müslüman ailenin üzerine süren saldırgan, 74 yaşındaki büyükanne Talat Afzaal, 46 yaşındaki oğlu Salman Afzaal, 44 yaşındaki eşi Madiha Salman ile 15 yaşındaki kızları Yumna Salman'ın ölümüne neden olmuştu.

Ailenin 9 yaşındaki oğulları Fayez Salman, saldırıda ağır yaralanmıştı.

20 yaşındaki saldırgan Nathanial Veltman, olay yerine 6 kilometre mesafedeki Cherryhill Bulvarı'nda gözaltına alınmıştı.

London Polisi, saldırının ailenin Müslüman olmasından dolayı yapıldığına inandıklarını açıklarken, Kanada Başbakanı Justin Trudeau da olayla ilgili, "Bu öldürme tesadüf değildi. Bu, topluluklarımızdan birinin kalbinde nefretle motive edilen bir terörist saldırıydı." ifadelerini kullanmıştı.

"Kanada'nın Müslüman karşıtlığıyla mücadeledeki ilk özel temsilcisi"

Kanada hükümeti, ülkede Müslüman toplumunun karşı karşıya kaldığı saldırı, ırkçılık, ayrımcılık ve dini hoşgörüsüzlüklerle mücadele için 27 Ocak'ta özel temsilci atamıştı.

Trudeau, insan hakları savunucusu, gazeteci Amira Elghawaby'yi "Kanada'nın Müslüman karşıtlığı ile mücadeledeki ilk özel temsilcisi" olarak atadığını duyurmuştu.

Elghawaby'nin, Müslüman karşıtlığı ile mücadelede Kanada hükümetine, ülkedeki Müslüman toplumunun farkındalığını artırmak için kapsayıcı politikalar, yasa teklifleri ve düzenlemeler konusunda uzman danışman olarak tavsiyelerde bulunacağı belirtilmişti.