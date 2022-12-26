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Kanada'daki otobüs kazasında 4 kişi öldü

Önceki gün British Columbia eyaletinde yaşanan otobüs kazasında 4 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Amerika 26.12.2022, 09:49
Kanada'daki otobüs kazasında 4 kişi öldü

Eyalet başkenti Victoria'dan yaklaşık 260 kilometre uzakta buzlu bir yolda meydana gelen kazanın ardından hastaneye sevk edilen 50'den fazla kişiden 4'ünün öldüğü, çoğu hastanın ayakta tedavi gördüğü, 2'si ağır 8 kişinin halen hastanede olduğu ifade edildi.

Polis yetkilileri, otobüsün otoyolda devrildiğini, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ancak kazaya aşırı buzlu yol koşullarının neden olduğuna inanıldığını belirtti.

#kanada #otobüs
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