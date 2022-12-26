Kanada'daki otobüs kazasında 4 kişi öldü
Önceki gün British Columbia eyaletinde yaşanan otobüs kazasında 4 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.
Amerika 26.12.2022, 09:49
Eyalet başkenti Victoria'dan yaklaşık 260 kilometre uzakta buzlu bir yolda meydana gelen kazanın ardından hastaneye sevk edilen 50'den fazla kişiden 4'ünün öldüğü, çoğu hastanın ayakta tedavi gördüğü, 2'si ağır 8 kişinin halen hastanede olduğu ifade edildi.
Polis yetkilileri, otobüsün otoyolda devrildiğini, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ancak kazaya aşırı buzlu yol koşullarının neden olduğuna inanıldığını belirtti.
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