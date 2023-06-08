Kanada'daki yangın New York'ta okulları tatil ettirdi

ABD'nin New York eyaletindeki bazı okullar, Kanada'daki orman yangınlarından çıkan dumanın havayı kirletmesi nedeniyle tatil edildi.

Ulusal basına yansıyan haberlere göre, New York'un Long Island bölgesindeki iki okul yönetimine bağlı ilköğretim kurumları, Kanada'daki orman yangınları sonrasında oluşan sağlıksız hava koşulları nedeniyle eğitime ara verdi.

Eğitime devam eden okullar ise açık hava etkinliklerini sınırlama kararı aldı.

Freeport ve Long Beach bölgelerindeki okullar da eğitimi askıya aldı.

Bölgedeki Molly College ve Adelphi Universitesi de bugün itibarıyla kampüslerini kapatacaklarını açıkladı.

Sağlık yetkilileri, havanın solunması nedeniyle göz yanması, nefes darlığı, öksürme ve hapşırma gibi belirtilerin görülebileceğini kaydetti.

Yetkililer, vatandaşları evde kalmaya ve klima kullanmaya çağırdı.

New York Valisi Kathy Hochul, dün, bir milyon N95 maskesi dağıtıldığını duyurmuştu.

Washington'daki okullara yangın düzenlemesi

Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, kentteki okullara, teneffüste öğrencilerin dışarı çıkmasını, açık havadaki sporları ve saha gezilerini iptal etme talimatı verdi.

Philadelphia kentinde ise yetkililer, sokakta yaşayan ve dumanlardan etkilenen kişilerin sığınması için alanlar oluşturdu.

Kanada'dan ABD'ye ulaşan duman etkisini sürdürüyor

Kanada genelinde halen 400 civarında orman yangını aktif olarak devam ederken, buna bağlı olarak 26 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Kanada'daki orman yangınlarından çıkan dumanın, ABD'ye ulaşması nedeniyle yetkililer sağlıksız hava kalitesi uyarılarını sürdürüyor.

Hava kalitesinin düşmesi nedeniyle New Jersey ve başkent Washington D.C. dahil, birçok eyalet ve bölgedeki okullarda da öğrenciler için sınıf dışı aktiviteler iptal edilmişti.