Kanada Demiryolları Müslümanlardan özür diledi

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Kanada Demiryolları Kuruluşu, bir istasyonun tenha köşesinde vakit namazını kılmak isterken engellenen Müslüman vatandaşı için bütün İslam toplumundan özür diledi.

Çarşamba günü yayınlanan habere göre, Müslüman bir adama Ottawa tren istasyonunda namaz kılamayacağı söylendi. Demiryolları Kuruluşu güvenlik görevlisinin neden olduğu bu engelleme yüzünden özür diledi. Kanada'nın en büyük Müslüman örgütü daha fazlasının yapılması gerektiğini söyledi.

Adam ve bir güvenlik görevlisi arasındaki karşılaşmanın viral videosu Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM) tarafından TikTok'ta yayınlandı.

NCCM sözcüsü Fatema Abdalla, Canadian Broadcasting Corporation'a "İzlemesi zor," dedi. "Hayır, bireylerin dinlerini yerine getirirken kendilerini güvende hissedemeyeceklerini düşünmek .. .rahatsız edici -- sadece videodaki birey için değil, dinlerini yerine getirmek için huzurlu ve güvende olduklarını düşünen her bir Müslüman için halka açık alanlarda dua edin."

Video Pazartesi günü yayınlandıktan sonra, bir devlet kuruluşu olan VIA Rail, "kayıtsız şartsız ... tüm Müslüman toplumdan" özür diledi ve soruşturma sözü verdi.

Güvenlik görevlisi adama "diğer müşterilerimizi rahatsız ediyorsun" diye tren istasyonunda namaz kılamayacağını söyledi.

Adam koridorun sonunda namaz kıldığını söyledi ve kimse itiraz etmedi.

İstasyonun güvenlik görevlisi, "Bir dahaki sefere dışarıda dua et, tamam mı?" dedi. Adam reddetti ve güvenlik görevlisi, adamın işverenine söyleyeceğini söyledi.

VIA Rail yaptığı açıklamada, "Via Rail, herhangi bir ayrımcı davranışı şiddetle kınıyor ve hoş görmeyecek. İbadet etme yeteneği de dahil olmak üzere din özgürlüğü bir insan hakkıdır ve Kanada Haklar ve Özgürlükler Şartı'nda yer almaktadır." dedi.

Sivil toplum kuruluşu başkanı Abdullah özrün yetersiz olduğunu belirterek şunları söyledi: "Kelimelerden daha fazlasını görmek için hareket ediyoruz. Görmemiz gereken şey, güvenlik görevlilerine ve istasyonlardaki diğer kişilere barışçıl bir şekilde kendileriyle ilgilenen kişilere nasıl davranılacağı konusunda biraz daha bilgi sağlayabilecek değişim taahhütleri ve İslamofobi karşıtı eğitim, ırkçılık karşıtı eğitim ve çeşitlilik eğitimi taahhütleridir. kendi işi ve bir köşede namaz kılmak.