Kanada'nın Antisemitizmle Mücadele Elçisinden Quebec'in Laiklik Yasası'na tepki

Kanada Başbakanı Justin Trudeau tarafından antisemitizmle mücadele etmek üzere atanan Prof. Irwin Cotler, Quebec'in "Bill 21" olarak bilinen Laiklik Yasası'nı, devletin dine müdahalesine izin verdiğini söyleyerek kınadı.

Kanada resmi haber ajansı CanadianPress'e konuşan Cotler, "Kanada'da kilise ve devlet geleneksel olarak ayrıdır. Bu da hükümetin dinlere karşı tarafsız olmasını ve insanların nasıl ve ne şekilde uygulayacağını dikte edememesini sağlar. Bill 21'in destekçileri, yasanın ikisinin ayrılmasını sağladığını iddia ediyor ancak yasa, din ve devleti birbirinden ayırmıyor çünkü devletin dine müdahalesine izin veriyor." dedi.

Kanada'da 2003'ten 2006'ya kadar Adalet Bakanı ve Başsavcı olarak görev yapan ve eski bir Liberal Parti milletvekili olan Cotler, Bill 21'in, hem Kanada'nın hem de Quebec'in insan hakları yasalarını ihlal ettiğine inandığını söyledi.

Quebec eyalet hükümeti tarafından 2019'da yürürlüğe konulan Bill 21, eyaletteki kamu çalışanlarının haç, başörtüsü ve kipa gibi dini semboller takmasını yasaklıyor.

Yasa kapsamında en son Chelsea İlköğretim Okulunda görev yapan Müslüman öğretmen Fatemeh Anvari, sınıfta başörtüsü taktığı için işten çıkarılmıştı. Ülke genelinde geniş yankı bulan bu gelişmeye her kesimden tepki gelirken, Laiklik Yasası birçok şehirde protesto edilmişti.