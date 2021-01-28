Kanada Proud Boys'u terör örgütü listesine aldı

Donald Trump'ın muhafazakar fikirlerini savunan Proud Boys 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan ABD Kongre binası baskınıyla eleştiri oklarını üzerine çekmiş, üyeleri bir çok eyalette inceleme altına alınmıştı.

FBI 'RADİKAL ÖRGÜT' OLARAK TANIMLAMIŞTI

2018 yılda FBI, Proud Boys’u radikal örgüt olarak tanımlamıştı.

2016 YILINDA KURULDU

Aşırı sağcı, göçmen karşıtı Proud Boys Kanadalı-İngiliz sağcı aktivist Gavin McInnes tarafından 2016 yılında kuruldu.

Kendilerini "Batı şovenisti" olarak tanımlayan grup üyelerinin çoğunun sabıka kaydı mevcut.

TRUMP ÖRGÜTÜ KINAMAKTAN KAÇINDI

Donald Trump'ın başkanlık seçimleri öncesi Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden ile televizyon tartışmasında grubun faaliyetlerini kınamaktan kaçınması ve onlara "Geri çekilin, beklemede kalın" mesajı vermesi, tartışmalara yol açmıştı. Kanlı Kongre baskınında ise Trump sadece 'İtidal' çağrısı yapmıştı.

PROUD BOYS'UN LİDERİNİN MUHBİRLİK YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Proud Boys'un şimdiki lideri Enrique Tarrio'nun 2012’den itibaren güvenlik birimlerine muhbirlik yaptığı ortaya çıktı.

OYLAMADA TEK RED OYU YOK!

Kanada'da Proud Boys'un terör örgütü olarak kabul edilip edilmemesi hakkında yapılan oylamada bir tek red oyu dahi verilmemesi dikkat çekti.

Haber7

Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2021, 09:36