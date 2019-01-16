Kanada Yukon bölgesi ilk camisinde ibadete başladı

Kanada'nın Yukon bölgesinin başkenti Whitehorse sakinleri ilk gerçek camilerinde namaz kılmaya başladı.

Yukon Müslüman Derneği Başkanı Muhammed Javed, Yukon'un ilk gerçek bir camisinin eylül ayında açıldığını ve bölgenin büyüyen Müslüman topluluğu için büyük bir adım olduğunu söyledi.

Javed, "18 yıl önce buraya sadece iki aile olarak taşındığımı hatırlıyorum. Şimdi 40 artı aileye yakınız…… kesinlikle büyüyoruz, gün geçtikçe büyüyoruz.” dedi.

Muhammad Javed ve ailesi 16 yıl önce Pakistan'dan göç ettikten sonra Whitehorse'a geldiğinde, Fiji'den iki Müslüman ailenin daha geldiğini söyledi. "Her yıl bayramlarda, yada Ramazan'da iftar yemeklerinde bu üç aile biraraya gelirdik" diyor.



Muhammed Javed, Yukon Müslüman Cemiyeti'nin başkanı

Camide kadınlar için de ayrı bir bölme ayrıldı.





Camide sürekli görev yapmak üzere bir imam henüz tashih edilememiş. Inuvik ve Iqaluit'deki camilerin bulunmasına yardım eden Manitoba merkezli bir İslami yardım kuruluşu olan Zubaidah Tallab Vakfı'nın Whitehors'a yapılan cami için büyük katkıları olmuş.

İqaluit şehrindeki cami ise 2016 yılında inşa edilmiş.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2019, 14:27